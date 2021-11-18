بالصور.. رئيس مجلس الشيوخ المصري يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو

وضع رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق صباح اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول قرب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

جاءت المراسم بحضور فريد محمدشين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة مصر لدى روسيا.

يأتى ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى روسيا، بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، ويضم الوفد البرلمانى المصرى عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ومحمود عتمان الأمين العام للمجلس والنائبة نهى أحمد زكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأمس الأربعاء قام وفد "الشيوخ المصري" برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق بزيارة جامع موسكو الكبير، وذلك بحضور دبلوماسيين من السفارة المصرية وممثلين عن مجلس الاتحاد الروسي.

المصدر: "اليوم السابع" + وسائل إعلام روسية