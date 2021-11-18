تركيا تعلن "تحييد" قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
المصدر: الأناضول
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تمكنت القوات التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، من "تحييد" علي حيدر قايتان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، في عملية بشمال العراق.
ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن جهاز الاستخبارات التركية أجرى تحريات واسعة حول مكان تواجد قايتان. وأضافت المصادر أن "تحييد الإرهابي تم بعملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والقوات التركية".
وقالت المصادر إن "التنظيم أخفى مقتل قايتان، من أجل الحفاظ على معنويات الإرهابيين مرتفعة والحيلولة دون ترك العناصر السلاح".
وتم دفن جثة قايتان في مكان لا يعرفه سوى عدد قليل من قياديي التنظيم، وتم إعدام العناصر الذين قاموا بعملية الدفن.
المصدر: "الأناضول"
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