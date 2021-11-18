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عضو في حركة "فتح" يعلق على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف دفع مستحقات الأسرى

أخبار العالم العربي

عضو في حركة
المصدر: حساب حسين الشيخ في تويتر
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ
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﻿نفت حركة "فتح"، اليوم الخميس، ما تم تداوله عن توقف السلطة عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين.

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وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إن "ما صرحه وزير اسرائيلي أن السلطة ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين غير صحيح. والجدير بالذكر أن حكومة إسرائيل تخصم شهريا من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب 52 مليون شيكل نتيجة إصرار السلطة على التزامها بدفع هذه المستحقات لأسرانا الأبطال".

وكان وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، قال في وقت سابق، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وادعى فريج في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية، أن "السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب".

المصدر: RT+ وكالات

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