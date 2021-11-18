مئات المهاجرين العراقيين يستعدون للعودة إلى وطنهم من حدود بيلاروس  

يستعد مئات المهاجرين العراقيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي للعودة إلى وطنهم على متن رحلة إجلاء استثنائية سيرتها حكومة بغداد اليوم الخميس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان اطلعت عليه RT توثيق سفر 430 مواطنا عراقيا على متن الرحلة التابعة للخطوط الجوية العراقية، مشيرا إلى أن فرق القنصلية المقيمة في بيلاروس مستمرة في تسجيل أسماء 50 شخصا آخرين.

وقال إن الوزارة "تعمل بجهد عال بغية توفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعية، ونكرس لدبلوماسية الاستجابة الوطنية".

وفتح في مطار مينسك قبل قليل التسجيل في الرحلة.

وحصلت RT على لقطات تظهر المهاجرين الذين يستعدون للعودة إلى وطنهم في مطار مينسك.

في غضون ذلك، أكدت وكالة "تاس" أن أكثر من 200 شخص منهم أطفال غادروا صباح اليوم المخيم العشوائي الذين أقامه المهاجرون الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عند حدود بيلاروس مع بولندا.

ومن المتوقع أن يتوجه هؤلاء بمرافقة عناصر حرس الحدود البيلاروسي إلى مركز "بلوزغي" اللوجيستي الذي أقامته السلطات على بعد نحو 1.5 كلم عن الحدود وقد تم إسكان نحو ألف مهاجر فيه.

ووجد بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا مطلع نوفمبر، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

المصدر: RT + وكالات