بعد زيارته الأردن.. الأمير تشارلز يلتقي السيسي في القاهرة

كشف السفير البريطاني بالقاهرة غاريث بايلي، كواليس زيارة الأمير البريطاني تشارلز مع زوجته الدوقة كاميلا إلى مصر، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

وقال بايلي إن الأمير تشارلز سيزور شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى زيارة خاصة للمشاريع التي تعتبر نموذجا للتنمية المستدامة داخل الدولة المصرية، مبينا أن دوقة كورنوال ستلتقى بعدد من السيدات المعيلات وكيفية دعم أنفسهن بطرق تحافظ على البيئة.

وأضاف: "الأمير تشارلز مشتاق لزيارة الأهرامات"، مشيرا إلى أن "هناك احتراما لمصر في العالم كونها دولة ستترأس قمة المناخ العام المقبل"، لافتا إلى أن "هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني يزورون مصر أسبوعيا".

المصدر: "اليوم السابع"