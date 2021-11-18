أردوغان: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي برقية أرسلها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان "وثيقة الاستقلال"، لفت أردوغان إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي".

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وأكد دعم أنقرة "لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال".

ووافق الإثنين الماضي، مرور 33 عاما على إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "وثيقة الاستقلال" التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع.

المصدر: "الأناضول"