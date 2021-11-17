رئيسة هيئة البحرين للثقافة لـRT: نعول على الثقافة لبناء كثير من العلاقات بين روسيا والبحرين

أكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي تزور موسكو حاليا، أن العلاقات البحرينية الروسية على المستوى الثقافي طيبة، وهي تثمر في مجالات أخرى.

وقالت بنت محمد آل خليفة في حديث خاص لـ RT إن الهدف من زيارتها لموسكو هو لقاء مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا.

وأضافت أن "الثقافة هي التي تمد الجسور، وهي ما نعول عليه لبناء كثير من العلاقات التي تثمر في أوطاننا".

وتابعت: "نحن على علاقة طيبة خاصة في مجال الثقافة التي تصل الشعوب ببعضها وتطور كل العلاقات، وربما من خلال هذه العلاقات يمكن أن نحصل على نمو اقتصادي لكي نجذب المستثمرين والزائرين، ولكي تكون البحرين وجهة سياحية للروس".

وأردفت قولها: "هناك الكثير من الاستثمارات الروسية في البحرين قد ترى النور قريبا، وهذا التعاون المثمر يؤكد أن العلاقات الوطيدة تتوجها الثقافة".

المصدر: RT