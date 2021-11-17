الجيش الإسرائيلي يعتقل والد ووالدة وأخ منفذ عملية الطعن بالقدس

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، والدي وشقيق الشاب المقدسي عمر إبراهيم أبو عصب الذي قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال تنفيذه عملية طعن بالقدس القديمة.

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ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش ومخابرات إسرائيل اقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس وداهمت منزل إبراهيم أبو عصب واعتقلته وزوجته ونجله حسين.

وعقب الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمواطنين في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت تجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر: "وفا"