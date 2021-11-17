مصر.. المؤبد لـ5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في البشر

قضت محكمة جنايات محافظة سوهاج المصرية، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار بالبشر.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الحالي، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للأشخاص الـ5 تهمة الاتجار بالبشر، بعد أن قاموا بجمع أكثر من 11 طفلا ونقلهم وتسليمهم للعمل بمنطقة العوينات بالمزارع المختلفة، للحصول على ربح من ورائهم.

وتتراوح أعمار الأطفال بين 13 و17 عاما، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: "الأهرام"