"أ ف ب": الفنان السوري عمر سليمان اعتقل في تركيا بتهمة "الإرهاب"

نقلت وكالة "فرانس برس" عن وكيل أعمال الفنان السوري عمر سليمان أن الأخير اعتُقل من قبل الشرطة التركية بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية".

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وأوضح وكيل أعماله، الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاما "في غضون ساعات قليلة".

وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء "دوغان" الأربعاء أن سليمان متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

المصدر: "أ ف ب"