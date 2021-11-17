تشاووش أوغلو: يسعدنا تطبيع العلاقات بين دول منطقة الخليج

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن "سعادة| تركيا بتطبيع وتطوير العلاقات بين دول منطقة الخليج في الآونة الأخيرة.

وقال تشاووش أغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في أنقرة: "نحن، تركيا، يسعدنا جدا تطبيع وتطوير العلاقات بين دول منطقة الخليج في الآونة الأخيرة. لأن السلام والأمن في منطقة الخليج مهمان بالنسبة إلينا جميعا، وتطوير العلاقات بين الدول الشقيقة يجعلنا سعداء".

وأشار إلى أنه بحث مع الزياني العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية، حيث اتفقا على إجراء مشاورات دورية، مبينا: "نحن متفقون على حل جميع القضايا بيننا عن طريق الحوار ومستعدون لذلك".

وشدد على سعي الطرفين على تطوير التعاون في الثنائي في المجالين الاقتصادي التجاري والدفاعي.

وجرت تعليقات تشاووش أوغلو في ظل تطبيع العلاقات بين حليفة تركيا قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى وفقا لبيان العلا الصادر يوم 5 يناير والذي أنهى الأزمة الخليجية التي استمرت منذ صيف 2017.

المصدر: "الأناضول" + وكالات