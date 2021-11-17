وزارة الاتصالات اللبنانية تنفي انقطاع الإرسال والإنترنت أواخر الشهر الحالي

نفت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع الإرسال والإنترنت أواخر شهر نوفمبر الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان: "يتم التداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب بخبر يشير إلى تصريح رئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" ومديرها العام جاد ناصيف يحذر فيه من انقطاع الإرسال والإنترنت في أواخر الشهر الحالي".

وأوضح المكتب أن "الوزير اتصل بناصيف ليتبين أن الخبر مختلق وعار من الصحة تماما، ولا يهدف إلا لإثارة القلق والبلبلة بين المواطنين"، مجددا الدعوة إلى "اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من الجهات المعنية في وزارة الاتصالات وفي شركتي الخلوي تحت طائلة المسؤولية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"