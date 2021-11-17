الأردن.. كميل الزعبي يدخل يومه التاسع في الإضراب عن الطعام

دخل إضراب المواطن الأردني، كميل الزعبي، الموقوف على خلفية قضية شكوى مقدمة من رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، يومه التاسع في الإضراب عن الطعام.

وأكد محاميه، فراس الروسان، دخول موكله يومه التاسع في الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أنه يعاني من ضعف عام في الجسم.

وبين الروسان، أنه لم يلتق بالزعبي منذ أخر جلسة له يوم الأحد الماضي، بعد أن باشرت محكمة صلح جزاء عمان، النظر في القضية التي رفعها الخصاونة ضده.

ولفت إلى أن الزعبي نفى التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير مذنب، فيما قررت المحكمة استمرار توقيفه.

المصدر: "الغد"