أكد مسؤول في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني إلى صحة الأنباء وجود خطط لزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران الأسبوع القادم.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، محمود عباس زاده، اليوم الأربعاء، حسب ما نقل عنه موقع "انتخاب" الإخباري الإيراني، ردا على سؤال عن الزيارة القريبة المزعومة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى الجمهورية الإسلامية: "لحسن الحظ أصبحت طهران مركزا للمشاورات الدبلوماسية، لكن لا أعرف بالضبط متى سيأتي (الشيخ طحنون) إلى طهران".

وردا على سؤال عن أجندة الزيارة المتوقعة، ذكر المسؤول البرلماني أن رسالة إيران واضحة وتهدف إلى تعميق وتطوير الاتصالات بين دول المنطقة.

وشدد عباس زاده، حسب الموقع على ضرورة محاولة إزالة الحواجز في الاتصالات بين إيران مع الدول المجاورة بغية تجاوز الخلافات بالأساليب الدبلوماسية، مضيفا: "إذا رغب أحد في الوصول إلينا فإننا نرحب بذلك من أجل تعزيز الدبلوماسية".

المصدر: "انتخاب"