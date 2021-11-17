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الحكومة المصرية: لن نسمح بالبناء على الأماكن المقررة كمجار للسيول بعد كارثة أسوان

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الحكومة المصرية: لن نسمح بالبناء على الأماكن المقررة كمجار للسيول بعد كارثة أسوان
Globallookpress
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء في الأماكن المقررة كمجار للسيول، بعد كارثة أسوان.

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وأشار رئيس الوزراء المصري إلى وجود وحدات سكنية متاحة ومبنية في منطقة العلاقي، سيتم العمل على رفع كفاءتها فقط، بحيث تكون جاهزة لتسكين الأهالي المتضررين من حدوث السيول التي وقعت مؤخراً، منوهاً إلى ضرورة سرعة نقل هؤلاء الأهالي إلى تلك الوحدات، والعمل على دعم جهود المحافظة لضمان تنفيذ ذلك.

وتابع رئيس الوزراء مستجدات موقف التعامل مع السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً، مشيراً إلى أن المنازل التي تأثرت من جراء سقوط الأمطار بكثافة كانت مبنية من الطوب اللبن، وتقع في مجاري السيل، مؤكدا على أن الدولة بكل أجهزتها تعاملت مع هذا الحدث بمنتهى السرعة، للتخفيف من آثاره، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

المصدر: "الوطن"

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