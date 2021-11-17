العراق يسير رحلة طيران استثنائية لإجلاء مواطنيه العالقين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تسييرها رحلة استثنائية لإجلاء مواطني البلاد العالقين عند حدود بيلاروس وجيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالدرجة الأولى بولندا.

وأكد الناقل الوطني العراقي في بيان له أن هذه الرحلة الاستثنائية ستسير يوم غد الخميس، بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من الجهات العليا، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، وتحت إشراف المدير العام للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عباس عمران.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، معظمهم من العراق، عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، التي نشرت آلاف العسكريين عند الحدود لمنع هؤلاء من التسلل إلى أراضيها.

وتتبادل بيلاروس والاتحاد الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

المصدر: RT