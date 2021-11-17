موسكو تشيد بخطوات حكومة الكاظمي في مجالات "الإصلاح"

نقل السفير الروسي لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، اليوم الأربعاء، إشادة القيادة الروسية بحكومة مصطفى الكاظمي في مجالات "الإصلاح".

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وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الكاظمي استقبل كوتراشيف، وأكد "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما ثمن التنسيق الإيجابي بين البلدين في المحافل الدولية".

ونقل كوتراشيف، وفقا للبيان، "تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البناء مع العراق".

كما أشاد سفير موسكو بـ"الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلا عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي".

المصدر: RT