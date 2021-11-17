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التحالف يعلن إحباط هجومين للحوثيين على جنوب غربي السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف يعلن إحباط هجومين للحوثيين على جنوب غربي السعودية
Reuters Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجومين جويين جديدين منذ صباح اليوم الأربعاء شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف منذ صباح اليوم عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتعهد التحالف بأنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في أنحاء متفرقة من اليمن، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة في غربها.

المصدر: "واس"

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