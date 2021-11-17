أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجومين جويين جديدين منذ صباح اليوم الأربعاء شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف منذ صباح اليوم عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

#عاجل

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة كانت باتجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 17, 2021

وتعهد التحالف بأنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في أنحاء متفرقة من اليمن، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة في غربها.

المصدر: "واس"