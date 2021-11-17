 
مباشر
عاجل
مسؤول إيراني لـ"رويترز": مسؤول إماراتي كبير سيزور طهران قريبا

منظومة الدفاع الجوي الأمريكية تقوم بتدريب وسط بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr6x

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، أن أصوات إطلاق رصاص كثيف سمع في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وذكر مراسلنا، أن أصوات الرصاص كانت ناتجة عن تفعيل السفارة الأمريكية في بغداد منظومة الدفاع الجوي C-RAM.

وأضاف، أن بعض الفصائل المسلحة أبدت اعتراضها على التفعيل المستمر للمنظومة واعتبرته "تهديدا لحياة المدنيين" القريبين من مبنى السفارة.


المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا