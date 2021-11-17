منظومة الدفاع الجوي الأمريكية تقوم بتدريب وسط بغداد (فيديو)
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، أن أصوات إطلاق رصاص كثيف سمع في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.
وذكر مراسلنا، أن أصوات الرصاص كانت ناتجة عن تفعيل السفارة الأمريكية في بغداد منظومة الدفاع الجوي C-RAM.
وأضاف، أن بعض الفصائل المسلحة أبدت اعتراضها على التفعيل المستمر للمنظومة واعتبرته "تهديدا لحياة المدنيين" القريبين من مبنى السفارة.
المصدر: RT
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