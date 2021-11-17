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مراسلنا: قطع الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في السودان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قطع الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في السودان
Reuters
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أفاد مراسلنا في الخرطوم، بأن السلطات السودانية قطعت الاتصالات الهاتفية اليوم الأربعاء، في كامل أنحاء البلاد.

كذلك ذكرت وسائل إعلام أنه تحسبا لانطلاق تظاهرات في العاصمة، منعت القوات الأمنية التنقل بين الخرطوم ومدينة أم درمان، وأغلقت جسر النيل الأبيض.

ودعا نشطاء ونقابات أمس الثلاثاء، إلى تنظيم تحركات يوم الأربعاء، رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة، وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو "لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة" أي أنها ترفض أي حوار مع السلطات العسكرية.

ويشهد السودان منذ استيلاء لجيش على السلطة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوضاعا أمنية متوتر، واحتجاجات رافضة للسلطة العسكرية، ومطالبة بحكومة مدنية مؤقتة.

وقد أسفرت الاحجتجاجات حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وسط دعوات دولية للجيش والأجهزة الأمنية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

المصدر: RT

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