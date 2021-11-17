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صو رة جديدة متداولة لسيف الإسلام القذافي

أخبار العالم العربي

صو رة جديدة متداولة لسيف الإسلام القذافي
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تداولت حسابات ليبية في موااقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية
سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

ولا يُعلم مكان وزمان التقاط الصورة، إلا أن سيف الإسلام القذافي ظهر في ملابس تشبه تلك التي ارتداها أثناء تقديمه لأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وكان ذلك في مدمنة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن المفوضية العليا الليبية للانتخابات كانت أوضحت الأربعاء أن تقدم المترشحين لانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية بأوراقهم للمفوضية، لا يعني اكتمال ترشحهم رسميا، مشيرة إلى ضرورة أن تمر ملفات المترشحين بمرحلتي تدقيق وتقديم الطعون، للبت فيها بشكل نهائي.

المصدر: RT

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