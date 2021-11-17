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مصر تصدر قرارا بشأن 14 مواطنا طالبوا برد الجنسية

أخبار العالم العربي

مصر تصدر قرارا بشأن 14 مواطنا طالبوا برد الجنسية
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارا صادرا من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بردّ الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

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وأصدَرت وزارة الداخلية القرار رقم 1995 لسنة 2021، الذي سمح لـ14 مواطنا برد الجنسية المصرية لهم.

وجاء في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون القرار رقم 1995 لسنة 2021 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية.

المصدر: القاهرة 24

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