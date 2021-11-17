لاجئ عراقي قد يواجه الإعدام في بلاده بعد عزم أمريكا ترحيله

أعلنت قاضية أمريكية أن لاجئا عراقيا متهما بارتكاب جريمة قتل لصالح "داعش" قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة بات مؤهلا للترحيل بسبب كذبه فيما يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة به.

وقالت القاضية تارا ناسيلو-ناهاس، مساعدة رئيس قضاة الهجرة، أمس الثلاثاء، إن العراقي عمر عبد الستار أمين كذب خلال كتابة طلب اللجوء الخاص به للدخول إلى الولايات المتحدة.

كما خلصت إلى أنه كذب بقوله إنه لم يتعامل أو ينضم لجماعات إرهابية، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لكنها رفضت مزاعم أخرى تفيد بأنه دعم أو شارك في نشاط إرهابي، أو قام بإيذاء شخص آخر.

وخلصت ناسيلو-ناهاس أيضا إلى أن عمر أمين تعامل مع ابن عم له اتضح أنه عضو في "جماعة إرهابية مسلحة".

وقالت إن الحكومة أثبتت أنه كذب عندما قال إن والده قتل بالرصاص، علاوة على ادعائه الكاذب بأن شقيقه اختطف.

ويقول محامو أمين إنه سيواجه الإعدام على الأرجح حال إعادته إلى العراق.

ورفض قاض فيدرالي آخر في مدينة ساكرومينتو الأمريكية السماح بترحيله في أبريل الماضي.

وقال القاضي الأمريكي إدموند برينان إن الأدلة التي وجدت على هاتف أمين تظهر أنه كان في تركيا خلال جريمة القتل التي وقعت عام 2014.

المصدر: أ ب