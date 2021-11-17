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أمير سعودي يعلق "ساخرا" على تصريح أوغلو حول استعداد أنقرة للمساعدة بأزمة لبنان والخليج

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أمير سعودي يعلق
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
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علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تصريح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول الأزمة اللبنانية الخليجية واستعداد أنقرة للمساعدة، أثناء زيارته بيروت.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير السعودي نشر تصريح تشاووش أوغلو، وقال معلقا: "ذكرني بقصة حصلت لي مع أحد المعارف دعانا للعشاء في مطعم بلندن لا يمكن الدخول إليه إلا بعضوية.. سبقناه إلى المطعم، فرفضوا دخولنا، وحين جاء أخونا الداعي قال بكل ثقة للمدير: "هم معي"..متجها إلى الباب، فأوقفه المدير قائلا له..أنت أساسا لن تدخل".

وكان تشاووش أوغلو قد علق على الأزمة اللبنانية الخليجية قائلا: "نأمل في أن يتجاوز لبنان الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".

المصدر: RT

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