الولايات المتحدة تعلن عن إحراز تقدم في جهود إمداد لبنان بالطاقة

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دورثي شيا، عن إحراز تقدم في جهود إمداد لبنان بغاز توليد الطاقة من مصر، والطاقة الكهربائية من الأردن.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت ببيان لها إن شيا التقت وزير الطاقة اللبناني وليد فياض.

إقرأ المزيد

وأشارت شيا إلى "محاولة بلادها الحصول على المساعدات الإنسانية، وتقديم مساعدات حقيقية يومية للشعب اللبناني الذي يعاني منذ وقت طويل من نقص في الطاقة ومن انقطاع الكهرباء".

وأضافت: "يسرنا أن نتمكن اليوم من إحراز تقدم إضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر والكهرباء من فائض الكهرباء على الشبكة الأردنية".

وتابعت: "نحن سعداء بالتقدم الذي نحرزه وممتنون للعمل الشاق الذي قام به نظرائي".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"