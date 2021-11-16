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الجيش اللبناني يفكك عبوة ناسفة معدة للتفجير في علبة شوكولا (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يفكك عبوة ناسفة معدة للتفجير في علبة شوكولا (فيديو)
الصورة من "تويتر"
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ضبط الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عبوة ناسفة معدة للتفجير، في منزل ابنة مدير مخابرات البقاع السابق العميد علي عواركة في منطقة بشامون.

وفي التفاصيل، فقد أرسلت هدية عبارة عن علبة شوكولا لابنة العميد السابق، وبعد فتحها تبين وجود عبوة ناسفة بداخلها، وقد فرض الجيش حصارا على المنطقة حيث يعمل الخبير العسكري على تفكيكها.

وذكرت إذاعة "صوت لبنان" أن العميد السابق عواركة غير متواجد في لبنان، ولم يتم حتى الآن معرفة ما إذا كانت العبوة رسالة أمنية أو حدث خلل تقني فيها ولم تنفجر.

المصدر: "صوت لبنان"

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