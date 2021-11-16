الأمير تشارلز وزوجته يزوران موقع "المغطس" في الأردن (صور)

زار الأمير البريطاني تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، كاميلا، موقع تعميد المسيح (المغطس) شرقي نهر الأردن.

وجال الأمير وزوجته في عدد من الأماكن الأثرية والدينية والتاريخية في الموقع.

وذكرت وكالة "بترا" أن الأمير تشارلز ودوقة كورنوال استهلا جولتهما بزيارة إلى تل مار إلياس، وبقايا الدير والمغارة التي عاش بها يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا، ومن ثم وصلوا إلى الموقع الذي تعمد فيه المسيح.

(وكالة الأنباء الأردنية)

وتسلم الضيفان من مدير عام موقع المغطس شهادة زيارة ومسبحة الوئام ودرع الموقع، كما وقعا في سجل كبار الزوار.

(وكالة الأنباء الأردنية)

ويحظى موقع "المغطس" على الضفة الشرقية لنهر الأردن، بأهمية كبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، فهناك عُمِّد عيسى، على يد يوحنا المعمدان.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية