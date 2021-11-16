جعجع: الأزمة بين لبنان ودول الخليج أزمة استراتيجية

وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأزمة بين لبنان ودول الخليج بأنها "أزمة استراتيجية"، معتبرا أن "الصراع العربي - الفارسي اتخذ أبعادا غير مسبوقة".

ورأى جعجع في تصريح أن "الدولة اللبنانية بفعل تحكم "حزب الله" على مفاصلها، باتت منحازة تماما للمحور الفارسي، مما يتطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لتغيير المسار بكامله".

واعتبر أن "لا انفتاح عربيا على سوريا، وإنما محاولة لمقايضة النظام السوري الميؤوس منه بخطوة مقابل خطوة، على أمل تحقيق التغيير السياسي المطلوب".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"