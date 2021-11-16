قطر ترفض تقرير منظمة العفو الدولية بشأن العمال الوافدين

نفت حكومة قطر، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن آلاف العمال الوافدين في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 محاصرون ويتم استغلالهم.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري إنه يرفض المزاعم القائلة بأن إصلاحات العمل لم تسفر عن تغييرات على أرض الواقع بالنسبة لآلاف العمال الوافدين، مشيرا إلى أن العمل لا يزال جاريا للانتهاء من تطوير النظام الخاص بالعمل في البلاد.

وأضاف المكتب في بيان أن تقرير منظمة العفو الدولية تجاهل تمكن 242870 عاملا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في سبتمبر 2020.

وتابع أن التقرير لم يشر أيضا إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على حوافز مالية أخرى.

وجاء في تقرير منظمة العفو المؤلف من 48 صفحة ويحمل اسم "تصويب الحقائق 2021" أن ممارسات مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال الراغبين في تغيير جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل والتي أجريت في عام 2014.

المصدر: "رويترز"