مسؤولة أميركية: واشنطن ملتزمة ببيع الإمارات مقاتلات F-35

قالت مسؤولة أمريكية تشرف على صادرات الأسلحة، إن واشنطن ملتزمة ببيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من إبطاء إدارة الرئيس جو بايدن للصفقة.

وقالت ميرا ريسنيك، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، في تصريح على هامش معرض دبي للطيران إن "طائرات الـF-35 موجودة بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، سواء كانت طائرات F-35 إسرائيلية أو أمريكية"، مؤكدة "أننا نود أن تكون الإمارات العربية المتحدة قادرة على تشغيل هذه الطائرات بطريقة تجعلهم شركاءنا في الأمن وردع التهديدات، بما في ذلك التهديدات الإيرانية".

يذكر أن البيع المقترح لـ50 طائرة من طراز F-35، إلى الإمارات جاء في نهاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وشمل عملية البيع التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار أيضا طائرات مسلحة بدون طيار ومعدات دفاعية أخرى كانت تسعى إليها الإمارات. وبعد أن تولى بايدن منصبه، علقت إدارته بيع الأسلحة.

وقالت ريسنيك إنها لم تسمع أي مخاوف من إسرائيل أو من حلفاء آخرين بشأن بيع طائرات F-35 للإمارات، مشددة على "أننا ملتزمون ببيع طائرات F-35 ونقلها إلى الأمارات، ما يغير قواعد اللعبة ونحن نعمل معهم ونتحاور للتأكد من وجود توضيحات للضمانات المختلفة التي تم تقديمها للإدارة السابقة".

وأضافت: "لقد عملنا مع المملكة العربية السعودية للتأكد من أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم. نحن نعلم أن هناك تعقيدات في هذه العلاقة وفي العلاقات حول العالم. لكننا نواصل إعادة الاستثمار والتأكد من أنه يمكنهم الاستثمار في الدفاع عن أنفسهم".

المصدر: abc news