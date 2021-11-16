قرداحي ينفي بيعه 419 عقارا له وتحويل الأموال إلى خارج لبنان

نفى وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيعه 419 عقارا له وتحويل أمواله إلى خارج البلاد.

وقال قرداحي في بيان إن "هذا الخبر المفبرك والكاذب يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفني منذ فترة"، معلنا أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين".

وتأتي هذه المعلومات بعد أن حذرت وزارة الإعلام اللبنانية، يوم أمس الإثنين، من تداول بيان مفبرك منسوب لقرداحي، حول "محاولات إجباره على تقديم الاستقالة".

ويأتي انتشار البيان المزعوم إلى جورج قرداحي على خلفية أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية أثارها تصريح لوزير الإعلام اللبناني (قبل توليه الوزارة) حول النشاط العسكري للمملكة في اليمن.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام +RT