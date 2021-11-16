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السيسي وغوتيريش يهنئان الرئيس اللبناني

أخبار العالم العربي

السيسي وغوتيريش يهنئان الرئيس اللبناني
Reuters
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أبرق كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان.

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وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برقيته، "تطلعه الدائم إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وأشاد بـ" أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والمصري"، متمنيا تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني من تقدم وازدهار.

وللمناسبة نفسها، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشددا فيها على" دور لبنان في تفعيل عمل الأمم المتحدة وفي بناء عالم أفضل يسوده السلام".

كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من ملك السويد كارل غوستاف، والرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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