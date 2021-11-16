"المرصد السوري": مقتل لاجئ عراقي بإطلاق نار بريف الحسكة

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن لاجئا من الجنسية العراقية، قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بريف الحسكة السوري الجنوبي الشرقي.

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وأوضح "المرصد السوري"، في بيان أن "اللاجىء العراقي، الذي ينحدر من محافظة الموصل العراقية، قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم "داعش"، وذلك في قرية الخبل التابعة لناحية الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وكان نشطاء المرصد السوري أفادوا في 13 الشهر الجاري، بوقوع عملية اغتيال جديدة في مخيم "الهول" الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، راحت ضحيتها لاجئة عراقية من مدينة الموصل، حيث تعرضت للقتل ضمن القسم الخامس من المخيم، بعد إطلاق النار عليها من قِبل مسلحين من خلايا تنظيم "داعش".

المصدر: "المرصد السوري"