مصر.. تحرك ضد فنان مصري مشهور تسبب في أزمة داخل ملهي ليلي

أرسل المحامي المصري، أيمن محفوظ، إنذرا رسميا لنقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، طالبه بشطب عضوية الفنان المشهور باسم سمرة بعد واقعة "كباريه العمدة".

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وبدأ المحامي إنذراه بأنه بعد سلسلة التصرفات غير الملائمة من الفنان باسم سمرة، وآخرها ظهوره بأحد الملاهي الليلية في حالة سكر وقام ببعض المشاكل مع أصحاب ورواد المكان، وهذا ما يمثل جرائم يعاقب عليها، حيث يستحق عقوبة تصل إلى الشطب طبقا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية.

وأكد المحامي في إنذراه بأن تلك العقوبات تكون حسب كل الوقائع المسندة للفنان بعد ظهور نتائج التحقيقات، وبالطبع لا بد أن يكون قرار النقيب هدفه الأول إعلان رفض نقابة الممثلين تلك التصرفات المخجله من باسم سمرة.

وكان المطرب الشعبي عمدة قد شن هجوما على الفنان باسم سمرة، وكشف من خلال فيديو "لايف" سر الأزمة بينهما.

وقال عمدة عبر البث المباشر، أن أحد العاملين لدى المكان يبلغنى أن الفنان باسم سمره متواجد في المكان ومعه مخرج يسمى " إبرام" ومخرجة وبالفعل رحبت بالموضوع كثيرا وقلت " ينوروا وعلى رأسي " عندما دخل المكان كان في منتهى عدم الوعى وفى حالة سكر شديدة.

المصدر: الجمهورية + الوفد