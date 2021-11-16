ميقاتي دعا الأطراف المشاركة في الحكومة للتعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي في لبنان إلى الدوران الكامل.

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وخلال اجتماع موسع للبحث في إستكمال "خطة الاصلاح والنهوض وإعادة الإعمار"، دعا ميقاتي جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى "التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل، وفق خارطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول، وصون علاقات لبنان مع دول العالم، لا سيما الأشقاء في دول الخليج".

وقال: "كفانا إضاعة للوقت وللفرص، ولنتعاون جميعا في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية".

ورأى أنه "في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمر في الرابع من آب 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين. وفي هذا الإطار أجدد دعوة الجميع الى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته".

وشدد على أن "القضاء هو الملجأ لنا جميعا، ومن واجبنا حمايته وصونه، وبهذا نكون أيضا نوجه رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة".

المصدر: lebanon 24