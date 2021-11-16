لأول مرة بعد الأزمة مع الخليج..صحيفة لبنانية: الرئيس عون سيزور دولة خليجية آخر الشهر الجاري

أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية بأنه وفقا لمعلوماتها، فإن الرئيس ميشال عون سيزور قطر في الثلاثين من نوفمبر الجاري، على رأس وفد، للمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية.

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وأشارت "الجمهورية" إلى أنه "من المتوقع أن يعقد عون لقاءات سياسية على هامش هذه الزيارة، التي تكتسب دلالة مهمة على وقع الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة، والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، ولو أن طابع الزيارة هو رياضي".

المصدر: "الجمهورية"