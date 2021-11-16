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الحكومة اللبنانية: لا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء والتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

الحكومة اللبنانية: لا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء والتحقيق بانفجار مرفأ بيروت
Reuters
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، ما يجري تداوله عن  التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة "البيطار مقابل مجلس الوزراء".

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وأكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن نجيب ميقاتي ينفي ما يجري تداوله من أخبار مفادها التحضير لحلول للازمة السياسية على قاعدة "البيطار (المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار) مقابل مجلس الوزراء"، جملة وتفصيلا.

وأكد المكتب في تغريدة عبر حساب رئاسة الحكومة اللبنانية في موقع "تويتر"، أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الاول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسيا على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح".

المصدر: حساب رئاسة الحكومة اللبنانية

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