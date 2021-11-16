الخارجية الكازاخستانية: محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية في 20 ديسمبر

قال وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوب بردي إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة بشأن القضية السورية في الـ 20 من ديسمير المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم : "لقد أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 20 ديسمبر. تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع".

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وتابع قائلا:"يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان.. التنسيق بين الدول الضامنة جار الآن. ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لعقد الاجتماع".

وعقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول الأزمة السورية يومي 7 و 8 يوليو الماضي في عاصمة كازاخستان الجديدة، نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة السورية.

وناقش المفاوضون الأوضاع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بما في ذلك موضوع تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن وملف المفقودين.

المصدر: تاس