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مصر تسجل 946 إصابة و68 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 946 إصابة و68 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 68 وفاة و946 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 19567، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 344907.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 64 وفاة و935 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT

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