المغرب: إنقاذ 331 مهاجرا في البحر منذ الجمعة

أعلن المغرب أن جهاز خفر سواحله أنقذ منذ الجمعة نحو 330 مهاجرا "كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع" في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة "ماب" الرسمي عن مصدر عسكري أنه تم إنقاذ 331 مهاجرا بشكل عام، يتحدر 248 منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء فيما يحمل 80 الجنسية المغربية، إضافة إلى "آسيويين اثنين" وسوداني.

وأضافت الوكالة أن المهاجرين "تلقوا الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل".

كما تم العثور على جثتي مهاجرين الاثنين من بين حوالي 40 كانوا على متن قارب قبالة جزيرة غران كناريا الإسبانية، وفق ما أفاد جهاز خفر السواحل الإسباني وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الجهاز إن القارب غادر من مدينة الداخلة في منطقة الصحراء، وكان يقل 42 شخصا يتحدرون من شمال إفريقيا بينهم امرأة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الهجرة من السواحل المغربية إلى أوروبا بحرا عبر المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، رغم تعزيز المراقبة.

ولقي ما لا يقل عن 4 مهاجرين مغاربة، بينهم فتاتان، حتفهم في البحر بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا الأسبوع الماضي، وعثر على جثثهم على شاطئ قرب الرباط، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت السلطات أنها منعت عدة محاولات للعبور إلى السواحل الأوروبية، ولا سيما إلى جزر الكناري، وأوقفت عشرات المهاجرين غير الشرعيين جنوب البلاد.

المصدر: "فرانس برس"