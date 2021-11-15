أهالي قرية بريف القامشلي يعترضون رتلا عسكريا للجيش الأمريكي بمساندة من الجيش السوري

اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي شمال شرق سوريا بمساندة وحدة من الجيش، رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية حاول العبور بالقرب من القرية، وأجبروه على التراجع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر مطلعة قولها إن "أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من مدرعات وجرافة، ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى".

ولفتت المصادر إلى أن "وحدة من الجيش السوري اعترضت رتل الاحتلال وأجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة".

المصدر: "سانا"