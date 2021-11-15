 
مباشر

الملك المغربي للرئيس الفلسطيني: حريصون على مواصلة دعم شعبكم

أخبار العالم العربي

الملك المغربي للرئيس الفلسطيني: حريصون على مواصلة دعم شعبكم
Reuters RM/SO
الملك المغربي محمد السادس ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqrh

بعث الملك المغربي محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك المغربي في البرقية عن "الاعتزاز الدائم بالأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا"، مؤكدا "حرص المملكة المغربية الثابت على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في جهوده الحثيثة لنيل حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما عبر الملك عن "أطيب التهاني، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب الفلسطيني بتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والحرية والاستقلال".

المصدر: "هسبريس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا