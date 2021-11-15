رئيس الحكومة الليبية: سأعلن موقفي من الترشح "في اللحظة الحاسمة" وقانون الانتخابات "معيب"

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "في اللحظة الحاسمة" ووصف قانون الانتخابات بأنه "معيب".

إقرأ المزيد

وقال الدبيبة أمام تجمع طلابي مساء اليوم الاثنين إن قرار ترشحه للانتخابات "بيد الشعب الليبي"، وأضاف أنه سيعلن موقفه منها في اللحظة الحاسمة.

وفي كلمة خلال مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب، وصف الدبيبة قانون الانتخابات بأنه معيب، قائلا: "نريد الانتخابات ولكننا لن نرضى بالقوانين المعيبة والمفصلة على (مقاس) أشخاص ولا نرضى بغير الدستور". وأشار إلى أنه أكد في مؤتمر باريس الخاص بليبيا "على ضرورة وجود قاعدة دستورية في البلاد".

وأضاف "نريد برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين وانتخابات تقوم على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة".

واعتبر الدبيبة أن "الانتخابات تمر بمشكلة كبيرة جدا، والشعب الليبي لا يمكن أن يرضى إلا أن يختار سيادته ورؤساءه عبر الانتخابات".

المصدر: RT