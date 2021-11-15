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وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب في 24 نوفمبر لتوقيع اتفاقيات تعاون أمني

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وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب في 24 نوفمبر لتوقيع اتفاقيات تعاون أمني
Reuters JM/ata
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، التوجه إلى المغرب في 24 نوفمبر، في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي برعاية أمريكية.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية بأن غانتس سيقوم بزيارة أمنية إلى المغرب في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجاري.

وبحسب هيئة البث، فإن غانتس سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط، كما سيلتقي بوزيري الدفاع والخارجية المغربيين.

وكان مكتب غانتس أعلن أن الأخير سيزور بعد أيام إمارة دبي لافتتاح أول جناح إسرائيلي في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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