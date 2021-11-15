الشؤون الدينية التركية تعلن استئنافها تنظيم رحلات إلى القدس

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية اليوم الاثنين، استئنافها تنظيم رحلات إلى القدس، اعتبارا من 4 يناير 2022.

إقرأ المزيد

وقالت رئاسة الشؤون الدينية في بيان لها، إن الرحلات كانت قد توقفت في وقت سابق، بسبب تدابير وباء كورونا.

وتابع البيان أن "الشؤون الدينية تعتزم تنظيم 37 رحلة إلى القدس طيلة عام 2022".

وأشار البيان إلى بدء قبول طلبات الانضمام إلى الرحلة الأولى لغاية العاشر من ديسمبر 2021.

وأضاف البيان أن مرشدين ومختصين سيرافقون زوار القدس طيلة الرحلات، بهدف تقديم المعلومات لهم خلال الزيارة.

وشدد البيان على أن الرحلات ستتم في ظل تدابير الوقاية من وباء كورونا.

المصدر: "الأناضول"