الجيش المصري يستعد لامتلاك مقاتلات جديدة بأسلحة متطورة

أعلنت شركة "داسو للطيران" الفرنسية دخول العقد المصري لشراء 30 مقاتلة رافال إضافية حيز التنفيذ وبتنفيذ العقد ستصبح مصر ثاني أكبر مشغل لمقاتلات الرافال بعد فرنسا بعدد 54 مقاتلة.

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وفي وقت سابق من الاثنين كشف موقع "Disclose" الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع "رافال" للحكومة المصرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.52 مليار دولار

ويشمل الاتفاق، حسب التقرير، بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ "إم. بي. دي. أيه." وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وقال الموقع إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي. إن. بي. باريبا" و"كريدي أجريكول" و"سوستيه جنرال" و"سي. آي. سي." ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة.

المصدر: RT