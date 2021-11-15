مصدر لـRT: انتحار قائد عسكري عراقي جنوبي البلاد
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، انتحار قائد عسكري رفيع في الجيش جنوبي البلاد.
وقال المصدر لـRT، إن "معاون قائد عمليات كربلاء العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي انتحر صباح اليوم".
وأضاف: "لم تعرف أسباب الانتحار ودوافعها، وأن الحسيناوي كان في إجازة من عمله".
المصدر: RT
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