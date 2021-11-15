مصدر لـRT: انتحار قائد عسكري عراقي جنوبي البلاد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، انتحار قائد عسكري رفيع في الجيش جنوبي البلاد.

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وقال المصدر لـRT، إن "معاون قائد عمليات كربلاء العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي انتحر صباح اليوم".

وأضاف: "لم تعرف أسباب الانتحار ودوافعها، وأن الحسيناوي كان في إجازة من عمله".

المصدر: RT