 
مباشر

مصدر لـRT: انتحار قائد عسكري عراقي جنوبي البلاد

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: انتحار قائد عسكري عراقي جنوبي البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqnx

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، انتحار قائد عسكري رفيع في الجيش جنوبي البلاد.

إقرأ المزيد
مراسلنا: مقتل ضابط عراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد
مراسلنا: مقتل ضابط عراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد

وقال المصدر لـRT، إن "معاون قائد عمليات كربلاء العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي انتحر صباح اليوم".

وأضاف: "لم تعرف أسباب الانتحار ودوافعها، وأن الحسيناوي كان في إجازة من عمله".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا