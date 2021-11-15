الأمم المتحدة: تقدم الحوثيين قرب ميناء الحديدة أدى إلى نزوح أكثر من 6 آلاف شخص

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن التقدم الأخير للحوثيين قرب ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن، أدى إلى نزوح أكثر من ستة آلاف شخص.

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" نقلا عن مصادر حكومية يمنية، إن "نحو 700 عائلة (حوالى 4900 شخص) نزحت إلى الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كيلومتر جنوب الحديدة، فيما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالى 1300 شخص) إلى الجنوب، إلى مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر".

وأوضح المكتب في بيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي نزوح داخل المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى الحوثيين.

وأضافت الأمم المتحدة إن تقدم الحوثيين قد يؤدي إلى "تحسين حركة المدنيين" بين محافظتي الحديدة وصنعاء وعلى طول الطرق التي تربط مدينة الحديدة بمناطق أخرى.

وسيطر الحوثيون الجمعة على مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أبرم عام 2018، بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية.

المصدر: أ ف ب