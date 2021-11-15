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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يزعم أنه يتلقى طلبات من مواطنين لبنانيين ويكشف عن السبب

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يزعم أنه يتلقى طلبات من مواطنين لبنانيين ويكشف عن السبب
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "يتلقى طلبات من مواطنين لبنانيين يسألونه فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية، في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أفيخاي أدرعي: "في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان، لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية".

وأضاف: "أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنا، لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات، لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الموساد في الفيسبوك".

المصدر: RT

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