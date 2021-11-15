المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يزعم أنه يتلقى طلبات من مواطنين لبنانيين ويكشف عن السبب

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "يتلقى طلبات من مواطنين لبنانيين يسألونه فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية، في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أفيخاي أدرعي: "في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان، لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية".

وأضاف: "أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنا، لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات، لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الموساد في الفيسبوك".

في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية.أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنًا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد TheMossadOfficial@ pic.twitter.com/xls9nxnJFj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2021

المصدر: RT