حركة "فتح" تنعي أحد أهم مرافقي ياسر عرفات

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"، اللواء المتقاعد جهاد الغول "أبو حلمي"، أحد أهم مرافقي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ونعت حركة "فتح"، المناضل اللواء المتقاعد جهاد الغول "الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الإثنين، في ذكرى إعلان الاستقلال، عن عمر ناهز 70 عاما".

وأضافت إن "جهاد الغول أحد أهم مرافقي الرئيس الراحل ياسر عرفات، توفي فجر اليوم بعد مسيرة نضالية في حركة "فتح" استمرت حوالي نصف قرن، شارك خلالها في جميع معارك الثورة الفلسطينية، وخاصة في لبنان، في الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل، وقد أصيب بجراح خطيرة وشفي عندما سقطت طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات في الصحراء الليبية عام 1992".

تقاعد "أبو حلمي" برتبة لواء، وكان فاعلا في العمل الاجتماعي في حركة "فتح" وعضوا في هيئة المتقاعدين العسكرين، وخدم شعبه ووطنه خلال خدمته العسكرية وبعدها.

المصدر: RT